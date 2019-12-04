إسعاف 32 تلميذا أصيبوا بحالة تسمم جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون داخل مدرسة بالبليدة

تعرض 32 تلميذا ومعلم داخل قسم إبتدائية الإخوة العمري ببلدية موزاية غرب البليدة لحالة تسمم بغاز أكسيد الكربون.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية، وتمت عملية إسعاف 32 تلميذا والمعلم عن طريق التركيز بالأوكسجين O².

وتم إجلاء 07 تلاميذ من دون أي خطر نحو القطاع الصحي من أجل الفحص الطبي.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة الملازم عادل زغيمي “لنهار اولاين”، أنّ الحادث وقع إثر تسرب غاز Co المنبعث من مدفأة القسم جراء عدم الاحتراق التام للغاز، حيث أن العملية استدعت تدخل 03 سيارات إسعاف و التدعيم بأطباء القطاع الصحي بموزاية، أين تم التكفل بكل التلاميذ و المعلم داخل المدرسة و عودة التلاميذ للدراسة و إنهاء حالة الهلع.