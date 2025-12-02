إسعاف 4 أشخاص اختنقوا بالغاز في تيارت

سجلت مصالح الحماية المدنية، إصابة 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي(طابونة)، بالمكان المسمى قرية الطريش ببلدية وادي ليلي في ولاية تيارت.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل إسعاف 04 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي(طابونة). بالمكان المسمى قرية الطريش بلدية ودائرة وادي ليلي.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور