إسعاف 4 أشخاص اختنقوا بالغاز في تيارت

بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، إصابة 4 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي(طابونة)، بالمكان المسمى قرية الطريش ببلدية وادي ليلي في ولاية تيارت.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل إسعاف 04 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي(طابونة). بالمكان المسمى قرية الطريش  بلدية ودائرة وادي ليلي.

حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

