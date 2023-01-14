إسعاف 4 ضحايا إختنقوا بالغاز في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية سيساوى سليمان في قسنطينة، اليوم السبت، لأجل إسعاف 4 ضحايا في بداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة.

وحسب بيان لمديرة الحماية المدنية بالولاية، تم التدخل في هذه العملية، في حدود الساعة 02 و32د، بحي بوصوف رقم 40.

أين تم إسعاف 4 ضحايا، في بداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة.

ويتعلق الأمر، بالضحية الأولى وهي من جنس أنثى تبلغ من العمر 15 سنة مغمى عليها. والضحية الثانية من جنس أنثى تبلغ من العمر 70 سنة.

وكذا الضحية الثالثة من جنس ذكر يبلغ من العمر 77 سنة، والضحية الرابعة من جنس ذكر يبلغ من العمر 12 سنة.

وعانى الضحايا من صعوبة في التنفس ودوار، حيث تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم الى المستشفى الجامعي قسنطينة.