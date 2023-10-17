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الرياضة

إسقاط آلي لكل فريق يخالف معاهدة الفاف

بقلم فيصل زيان بوزيان
إسقاط آلي لكل فريق يخالف معاهدة الفاف
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كشفت مصادر مطلعة، عن مستجدات جديدة بخصوص مضمون الإجتماع الذي حضره رؤساء أندية الثاني هواة مع رئيس الفاف وليد صادي.

وحسب ماكشفته المصادر، فإن بعد مشاورات و مفاوضات توصلت الاطراف إلى مايلي:

  • يتوجب على كل فريق التفاوض مع اللاعبين و المدربين الذين يدينون له، على طريقة دفع مستحقاتهم المالية و التي تكون على مراحل.
  • كما سيتم توثيق الاتفاق على شكل تعهد ، واي إخلال و عدم تطبيق ما اتفق عليه سابقا، يتعرض الفريق لعدة عقوبات من بينها إسقاطه من القسم الثاني آليا .

“الفاف” تمنح قروضا لأندية الهواة من أجل تسوية ديونها

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