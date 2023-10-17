إسقاط آلي لكل فريق يخالف معاهدة الفاف
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر مطلعة، عن مستجدات جديدة بخصوص مضمون الإجتماع الذي حضره رؤساء أندية الثاني هواة مع رئيس الفاف وليد صادي.
وحسب ماكشفته المصادر، فإن بعد مشاورات و مفاوضات توصلت الاطراف إلى مايلي:
- يتوجب على كل فريق التفاوض مع اللاعبين و المدربين الذين يدينون له، على طريقة دفع مستحقاتهم المالية و التي تكون على مراحل.
- كما سيتم توثيق الاتفاق على شكل تعهد ، واي إخلال و عدم تطبيق ما اتفق عليه سابقا، يتعرض الفريق لعدة عقوبات من بينها إسقاطه من القسم الثاني آليا .
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