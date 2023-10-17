إسقاط آلي لكل فريق يخالف معاهدة الفاف

كشفت مصادر مطلعة، عن مستجدات جديدة بخصوص مضمون الإجتماع الذي حضره رؤساء أندية الثاني هواة مع رئيس الفاف وليد صادي.

وحسب ماكشفته المصادر، فإن بعد مشاورات و مفاوضات توصلت الاطراف إلى مايلي: