إسقاط إسم نجل بوقطاية القيادي في الأفلان من قائمة الفائزين بمقاعد في البرلمان عن العاصمة

وكان رئيس المجلس الدستوري قد أعلن منذ قليل، عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان 2021، وذلك بعد أن تمّت دراستها والتدقيق فيها بطريقتين.

وحسب ما صرح به فنيش، فقد تم التدقيق في النتائج عن طريق المراقبة اليدوية والمراقبة بواسطة برامج الإعلام الآلي.

وفيما يخص الطعون في نتائج الإنتخابات، كشف فنيش، إنه تم إيداع 361 طعن من طرف مترشحين وأحزاب سياسية شاركت في الانتخابات.

ومن بين 361 طعن، تم رفض 13 طعن لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وكذا رفض 300 طعن لعدم كفاية الأدلة ولعدم التأسيس.

وفي المقابل، وافق المجلس الدستوري على 48 طعن في نتائج الإنتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 12 جوان الماضي.