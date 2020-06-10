إسقاط شرط  شهادة الميلاد من الملف الخاص بالمنحة المدرسية

أسقطت وزارة التربية الوطنية “شهادة “الميلاد من ملف المنحة المدرسية التي توزع سنويا لـ 6 فئات من المعوزين.

وفي هذا الصدد كشف مدير التربية لولاية مستغانم العربي بن شهرة عن الإجراءات المتخذة لاستقبال ملفات المعوزين الخاصة بالمنحة المدرسية المقدرة ب5 آلاف دينار جزائري للسنة الدراسية 2020-2021.

وكشف مدير التربية في تصريح للاذاعة المحلية أنه حفاظا على سلامة أولياء التلاميذ ولتفادي الاكتظاظ داخل البلديات تقرر إلغاء شهادة الميلاد وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تخفيف الملفات على المواطنين.

وكشف المتحدث أنه أسدى تعليمات إلى مديري المؤسسات التربوية لاحترام شروط الوقاية أثناء عملية إيداع الملفات من ضمنها عدم استقبال أكثر من ولي إضافة إلى إجباره على ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة الأمان .

من جهة أخرى قال المتحدث أن عملية دراسة الملفات تكون على مستوى كل دائرة أين يتكفل رئيس الدائرة بدراسة الملف وعليه يتم إعداد القائمة النهائية الخاصة بالمستفيدين من منحة 5 آلاف دينار .

وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان كثيرا من المؤسسات التربوية تكون قد استكملت جميع الترتيبات المتعلقة بما فيها التأشير على القوائم الاسمية للتلاميذ المعنيين بالمنحة على مستوى مصالح الدوائر مما سيمكن أولياء التلاميذ المعنيين من الحصول على هذه المنحة قبيل الدخول المدرسي القادم المقرر شهر اكتوبر.