إسقاط شرط 600 توقيع للمنتخبين وفرض حيازة الشهادة الجامعية على المترشحين للرئاسيات

قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أن التقرير النهائي للهيئة جاهز، وتم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب.

وأوضح كريم يونس عقب إجتماع اللجنة القانونية، أن التقرير جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقال كريم يونس، أن التقرير النهائي والوثيقة الأولية سلمت للأحزاب من أجل إثرائها، مع موافقة بعض الأحزاب ورفض الرد من طرف أخرى.

وأكد منسق هيئة الحوار أنه تم إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي للمنتخبين، المفروض على المترشحين للرئاسيات، مثلما ينص عليه قانون الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” أنه من بين الشروط المقترحة على المترشحين للرئاسيات، والتي تضمنتها وثيقة هيئة الحوار، شرط حيازة مستوى جامعي.

ويهدف هذا الشرط حسب المصادر إلى إنهاء حالة الفوضى التي طبعت عملية سحب استمارات الترشح، وغلق الباب أمام كل من هب ودب لممارسة التهريج والبهرجة تحت غطاء الترشح للرئاسيات.