إسقاط ضريبة 6000 دج على سيارات الأجانب والسماح باستيراد مركبات بمحركات البنزين والمازوت

أسقطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الواردة بقانون المالية 2020، والتي تلزم دفع ضريبه 6000 دينار على سيارات الاجانب.

وقد كان لزاما على أفراد الجالية المقيمين بالمهجر والأجانب، دفع رسم 6 آلاف دينار، مقابل إدخال مركباتهم بصفة مؤقتة.

واعتبرت الحكومة هذا الإجراء كحق، مقابل استفادتهم من مواد مدعمة، كالوقود، واستعمال الهياكل القاعدية كالطرقات دفع أتاوى أو قسيمة للسيارات.

كما سمحت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها اليوم الاثنين، باستيراد سيارات بمحركات البنزين والمازوت.