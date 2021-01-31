إسقاط نقاط مادتين من حساب معدل الفصل الأول

إلغاء الاختبارات الخاصة بـ”مواد الإيقاظ” سيساهم في معدلات كارثية

“مواد الإيقاظ” تتمثل في التربية التشكيلية والموسيقية والتربية البدنية

حساب المعدل يكون على 7 مواد فقط

كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، بأنه خلال اختبارات الفصل الأول، التي ستكون في الـ 28 فيفري الجاري، سيتم إسقاط حساب نقاط “مواد الإيقاظ”، المتمثلة في التربية التشكيلية والموسيقية والتربية البدنية، من المعدل العام الخاص بالفصل الأول، مما سيساهم في خفض المعدل في حال عدم تمكن التلاميذ من التحصل على نقاط في المواد السبعة المتبقية.

وحسب ما هو معلوم، فإن التلاميذ اعتادوا التحصل على نقاط جيدة في “مواد الإيقاظ“، تفوق كلها نقطة 12 من 20، وهو ما ساهم سابقا في رفع معدلات التلاميذ الذين كانوا قد تحصلوا على سبيل المثال على معدل 9 من 20.

وسيتم تنظيم اختبارات الفصل الأول، 20 يوما فقط بعد دخول التلاميذ إلى المدارس من عطلة الشتاء، وهذا خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 4 مارس المقبل.

وتتمثل المواد التي سيختبر فيها التلاميذ في الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، العلوم، التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة التربية الوطنية، منشورا جديدا، يتضمن فحواه تعديل المعاملات الخاصة بالمواد في الطور المتوسط وإلقاء معاملات الطور الابتدائي كما هو، في انتظار منشور آخر يتم من خلاله تعديل المعاملات الخاصة بالطور الثانوي.

وحسب المنشور الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن مادة اللغة الأمازيغية تم رفع معاملها إلى اثنين في كل المستويات الخاصة بالطور المتوسط، فيما تم تقليص معامل مادة اللغة العربية في السنة الأولى متوسط إلى 2، ليرتفع في السنتين الثانية والثالثة إلى 3، وهو نفس الشأن بالنسبة لمادة الرياضيات، علما أن المادتين كان معاملهما 4.

وحسب ذات المنشور، فإن معاملات اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية الخاصة بالسنة الأولى متوسط، تم تقليصه إلى 1 فقط، فيما تم رفعه إلى 2 في السنتين الثانية والثالثة متوسط، فيما بقي المعامل نفسه في المواد الأخرى، مع التأكيد بأن الحجم الساعي لمادتي العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية قدر بساعتين فقط لكل مادة أسبوعيا، منها ساعة نظرية وأخرى تطبيقية.