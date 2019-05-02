إسكان أزيد من 170 عائلة في سكنات جديدة بوهران

تّم، اليوم الخميس، إعادة إسكان 177 عائلة من ذوي الاستفادة المسبقة كانت تقطن بسكنات هشة على مستوى القطاع الحضري “المقراني” إلى سكنات جديدة بالقطب الحضري بلقايد ببلدية بئر الجي بوهران.

وقد تم تسخير لهذه العملية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة الى جانب معدات لهدم السكنات الهشة مباشرة بعد الانتهاء من الترحيل

وهذا بحضور السلطات المحلية ووسط فرحة العائلات المستفيدة خصوصا وأن العملية تزامنت مع شهر رمضان

الفضيل.

وأبرز والي وهران مولود شريفي، في تصريح إعلامي على هامش العملية، أن “عمليات إعادة الإسكان ستستمر

وهناك عمليات قادمة للتكفل بأصحاب ذوي الاستفادة المسبقة وطالبي السكنات الاجتماعية …

نحن نسير حسب وتيرة استلام السكنات وسنتكفل بكل

الحالات المحصاة ” .

مشيرا إلى أن “العميلة تسير في هدوء وشفافية والبرامج السكنية تنجز بصفة تدريجية”.

من جهته،أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران محمد بارود، في تصريح لوأج، أنّ عملية إعادة الإسكان شملت 177 عائلة.

كانت تقطن بسكنات هشة بالقطاع الحضري المقراني في إطار برنامج إجمالي يناهز 5.100 وحدة سكنية عمومية بالقطب الحضري ببلقايد ببلدية بئر الجير.

وأضاف أنه تم خلال هذه العملية إقصاء سبع عائلات ثبتت استفادتها من سكنات سابقا.

كما سيتم بداية الأسبوع القادم، ترحيل 180 عائلة تقطن بسكنات هشة بالقطاع الحضري “الأمير عبد القادر”، إلى سكنات جديدة بالقطب الحضري بلقايد ببلدية بئر الجير

إضافة إلى توزيع 100 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية سيدي بن يبقى (في إطار عملية التنقيط) يشير بارود.

ويتوقع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران استلام زهاء 14.400 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري

وذلك في إطار القضاء على السكن الهش خلال السنة الجارية، كما أشير إليه.