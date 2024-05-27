إسلام.. شاب جزائري ينقذ رجلاً من الانتحار في مترو باريس

إسلام. م، شاب جزائري يبلغ من العمر 24 عاما يعيش في فيل دو بوا في إيسون. أصبح بطلا في فرنسا بين عشية وضحاها ويحتل الصفحة الأولى من وسائل الإعلام الفرنسية. التي تشيد بلفتته البطولية لإنقاذ حياة رجل أراد للانتحار.

في ذلك اليوم، أثناء ذهابه إلى العمل، يسمع الشاب صراخ امرأة ويرى رجلاً ينزل على قضبان مترو باريس محاولاً الانتحار. يتدخل على الفور ويلقي بنفسه على السكة ليحمل الرجل الذي يريد الموت.

ومع وصول مترو الأنفاق بسرعة عالية، يهرب الرجل من قبضة الإسلام ويركض مباشرة نحو الآلة وهو يصرخ “أريد أن أموت”. وبدون تردد، يركض الشاب الجزائري للامساك به مرة أخرى لمنعه من الانتحار.

وقال إسلام: “قفزت مباشرة على القضبان، وحملته، لكنه لم يرغب في ذلك”. في تلك اللحظة، توقف المترو في الوقت المناسب وتمكن الجزائري من رفعه على الرصيف، دون أن يدرك أنه هو نفسه قد عرض حياته للخطر. ولحسن الحظ، خرج كلا الرجلين من هذه الحادثة سالمين.

من جانبها، تريد أنجيلين باسكجيان، خطيبة إسلام، التي شهدت الحادثة معه، الاعتراف بهذه اللفتة البطولية.متمنية أن يحصل خطيبها على الاوراق، خاصة أنه يقيم بشكل غير قانوني في فرنسا.