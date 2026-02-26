إسماعيل بلقاسمي ينضم رسميا إلى الشموع الليبي

أعلن نادي الشموع الليبي تعاقده رسميا مع المهاجم الجزائري إسماعيل بلقاسمي، قادمًا من الأهلي الناشط في الدوري الليبي الممتاز.

ونشر نادي الشموع، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة للاعبه الجديد، مرفقة برسالة ترحيبية “اليوم نرحب بلاعب يحمل الإصرار والموهبة في كل خطوة.. بلقاسمي إسماعيل”.

وأضاف في بيان الترحيب: “وجودك معنا ليس مجرد انضمام، بل وعد بلحظات ملهمة ستصنع الفرق على أرض الملعب، مرحبا بك في بيتك الجديد، حيث تبدأ قصة جديدة من العطاء والنجاح”.

وتأتي صفقة بلقاسمي ضمن سلسلة من التعاقدات التي أبرمها نادي الشموع خلال فترة الانتقالات الجارية في ليبيا. إذ سبق له تعزيز تشكيلته بعدد من اللاعبين. في خطوة تعكس طموح إدارة النادي للمنافسة بقوة على المراتب الأولى خلال الموسم المقبل.