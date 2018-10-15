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إسماعيل شرقي: الجريمة المنظمة إنتشرت عالميا وليس في إفريقيا فقط

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إسماعيل شرقي: الجريمة المنظمة إنتشرت عالميا وليس في إفريقيا فقط
بقلم أمينة داودي

قال إسماعيل شرقي المفوض السامي للسلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، أن الجريمة المنظمةتتنامى حاليا عبر الأوطان وليس في إفريقيا فقط.

مشيرا خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال الجمعية العامة للأفريبول، أن الديات الاجتماعية التي تفرضها الجريمة عبر الاوطان ليس في افريقيا.

بل في العالم ككل وتواجه تهديدات معقدة ومتنامية وتمتد من خلال الإتجار غير المشروع للبشر، وانتشار المخدرات.

بالإضافة إلى ىإنتشار الأسلحة والإستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية وهو ما يحرم الشعوب التمتع بترواتها.

مؤكدا بأن تواصل الجريمة المنظمة يساهم في تأجيج الصراع المسلح وحرمان الشعوب الإفريقية من الاستمتاع بثرواتها.


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