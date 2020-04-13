إسماعيل شرقي: القارة الإفريقية تحتاج إلى 150 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا

كشف مجلس الأمن والسلم الإفريقي، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى نحو 150 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

قال مفوض مجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن “إفريقيا بحاجة إلى نحو 150 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف ذات المتحدث أن “مجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي سيعقد يوم الثلاثاء إجتماعا بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الإجراءات الواجب إتخاذها أمام خطر تفشي الفيروس في القارة”.

كما حذر شرقي من إنعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار وباء كورونا في القارة السمراء وعلى أمنها القومي.