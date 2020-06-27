إسماعيل عيساوي يروي بالتفاصيل أعراض إصابته بكورونا ويحذر الجزائريين

تحدث الممثل الفكاهي الجزائري، إسماعيل عيساوي، والمعروف فنيا بإسم “زعباطة”، عن الأعراض التي رافقت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الفنان، في إتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه شعر بأعراض الإصابة بالفيروس قبل أسبوع، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، وألم شديد بالرأس وجفاف الحلق كما لم يتعود عليه سابقا.

كما أحس الفنان، بتعب كبير وألم بالظهر، ليتوجه إلى المستشفى، أين تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي.

ويخضع إسماعيل عيساوي حاليا للعلاج، وفق بروتوكول الكلوروكين، بمستشفى الفابور بالبليدة.

وإغتنم الفنان هذه الفرصة، لدعوة الجزائريين، لأخذ كل الإحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم الإستهزاء بهذا الوباء.