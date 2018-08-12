إسماعيل غانا: “قرباج وشتوف هوما لي زكاو بوحفص”

شكّك اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد إسماعيل غانا في نية الرئيس الحالي للفريق العاصمي الحاج بوحفص، بعدما قاد “السياربي” نحو الكارثة.

ونزل غانا ضيفا على تلفزيون النهار صباح اليوم الأحد للحديث عن الأزمة التي يمر بها فريق شباب بلوزداد قائلا:

“تحقيق لقب كأس الجمهورية أمام وفاق سطيف زادت من أطماع هذا الرئيس، ومازاد من قوته هو تزكية رئيس النادي الهاوي شتوف، والرئيس السابق للرابطة محفوظ قرباج”

وأضاف: “نية الرئيس بوحفص مشكوك فيها، وعندو نوايا غير ربي لي عالم بيها لأنه رفض أموال من رئيس المجلس البلدي لبلدية بلوزداد”.