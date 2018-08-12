إسماعيل غانا: ” يجب عقد جمعية عامة طارئة لسحب الثقة من بوحفص”

تأسف اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد إسماعيل غانا للحالة المزرية التي يمر بها النادي العاصمي، بعد خسارته على البساط أمام فريق جمعية أمل عين مليلة مساء أمس السبت بسبب عدم تأهيل اللاعبين الجدد على مستوى الرابطة.

ونزل غانا ضيفا على تلفزيون النهار صباح اليوم الأحد للحديث عن الأزمة التي يمر بها فريق شباب بلوزداد قائلا:

“شيئ مؤسف عندما تشاهد فريق عريق مثل شباب بلوزداد يمر بأزمة مثل هذه، فنحن آخر فريق بدأ التحضيرات، كما أنه الفريق الوحيد في العالم الذي غير 4 مدربين قبل إنطلاق الموسم”.

وأضاف: ” للأسف فإن فريق شباب بلوزداد يعتبر أعرق فرق العاصمة ، ومع ذلك فإنه لم يتمكن من ضمان شروط الإنخراط، وأعتقد أنه حان الوقت ليقف الرجال مع هذا الفريق”.

ودعى إسماعيل غانا لعقد جمعية طارئة من أجل سحب الثقة من الرئيس الحالي لشباب بلوزداد قائلا:

“إن شاء الله هذه الحادثة تغير العديد من الأمور، أضن أن الأمر يستدعي عقد جمعية طارئة لدراسة مشكل هذا الرئيس”.