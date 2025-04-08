إسماعيل فلاح مديرا للتحرير بقناة النهار وموقع النهار أونلاين ومنصاته

عيّنت إدارة مجمع النهار الإعلامي، اليوم الثلاثاء، الزميل الصحافي إسماعيل فلاح، في منصب مدير تحرير لقناة النهار وموقع النهار أونلاين وكافة منصاته الرقمية.

وشغل الزميل إسماعيل فلاح، الذي يعمل بمؤسسة النهار منذ 17 سنة، عدة مناصب مسؤولية في المجموعة، بداية من رئاسة تحرير جريدة النهار، ثم رئاسة تحرير قناة النهار عند إطلاقها، مرورا برئاسة تحرير موقع النهار أونلاين ومنصاته، وصولا إلى مدير أخبار بالقناة، ثم العودة إلى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني ومنصاته.

وواكب الزميل إسماعيل فلاح كافة مراحل تطور مؤسسات مجمع النهار، بداية من مرحلة التأسيس وصولا إلى مرحلة التطوير والانتشار الرقمي.

ويندرج هذا التعيين الجديد، في إطار الحركية التي تسعى إدارة مجمع النهار إلى تفعيلها، ومواصلة النجاحات المحققة وتحقيق تحديات جديدة، من خلال ترسيخ الاحترافية في العمل الصحفي وتطويره بما يخدم مصلحة البلاد أولا وأخيرا.