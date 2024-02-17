إسماعيل هنية: المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال خارج قطاع غزة ورفع الحصار وتوفير مأوى للنازحين.

وأضاف هنية في تصريح له، ان الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية ولن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات مقاومته.

كما حمّل ذات المتحدث، الاحتلال الصهيوني مسؤولية المناورة والمماطلة في مسألة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.

وتابع هنية بالقول، إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم عبرها الإفراج عن أسرانا لا سيما القدامى وذوي الأحكام العالية هو من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك.

وأوضح في بيان صدر اليوم، أن حماس استجابت بمسؤولية عالية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان على الفلسطينيين وإنهاء الحصار.