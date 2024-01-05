إسماعيل هنية يعلّق على زيارة بلينكن لغزة .. ركز على نهاية العدوان

علّق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدعوته للتركيز خلال زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان على غزة في طريق إنهاء الاحتلال.

وفي كلمة له وجهها لبلينكن، قال هنية “نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال”.

وأكد هنية “نتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية” التي ستلتقي بلينكن، التأكيد لواشنطن أن “استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية”.

وتابع هنية في كلمته “لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وحل بلينكن مساء اليوم بإسطنبول، في محطته الأولى ضمن جولة في المنطقة محورها الحرب في غزة. كما سيزور كل من اليونان، الأردن، قطر، الإمارات، السعودية ومصر.