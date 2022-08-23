إسماعيل هنية يكرم البطل الجزائري فتحي نورين

حظي بطل الجيدو الجزائري، فتحي نورين، بتكريم خاص، من رئيس المكتب السياسي لحركة جماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

ويأتي هذا التكريم، اعترافا، بالوقفة التي أبداها نورين خلال أولمبياد طوكيو، أين رفض مواجهة مصارع من الكيان الصهيوني.

كما جاء هذا التكريم خلال المؤتمر الشبابي الدولي الثالث، لنصرة القدس وفلسطين، بمدينة اسطنبول التركية.

وأكد هنية بأن تكريم نورين، جاء عرفانا لرفضه التطبيع من أجل دينه، وقضيته، مؤكدا أن نورين سطر اسمه في سجل خالد يبقى فخرا وقدوة لكل الرياضيين الأحرار.

وفي المقابل، قال فتحي نورين، بأن هذا التكريم، يبقى وسام على صدره، وما قام به يعتبر واجب اتجاه قضيته ودينيه.