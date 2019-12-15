إسماعيل هنية يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

بعث إسماعيل هنية برسالة تهنئة لعبد المجيد تبون قال فيها “إنه من دواعي سرورنا في حركة حماس أن نبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التبريك”.

و”أبلغ عبارات التهنئة، بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية، وانتخابكم رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

كما تمنى هنية للرئيس المنتخب التوفيق والنجاح في مهامه، وقيادة الجزائر وخدمة شعبها العظيم نحو مزيد من التنمية والتطور والازدهار ورفعة المكانة في المجالات كافة.

ومن جهة أخرى أعرب رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” عن تقديره لمواقف فخامة الرئيس الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

والهادفة إلى تحرير أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وإختتم هنية بتطلعه الدائم إلى الجزائر الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا في أن تكون فلسطين ومدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك حاضرين في كل المناسبات والمحافل