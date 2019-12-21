إسمه إرتبط بالجزائر مؤخرا.. إبن زيدان يرُد!

الرياضة
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إسمه إرتبط بالجزائر مؤخرا.. إبن زيدان يرُد!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف لوكا زيدان، إبن الأسطورة زين الدين زيدان، عن أهدافه المُستقبلية على المُستوى الدولي، وهو الذي إرتبط إسمه بالجزائر مؤخرا.

وأوضح خريج مدرسة ريال مدريد، في تصريحات لجريدة “ليكيب”، بأنه يبقى فرنسيا قلبا وقالبا، رغم عيشه في إسبانيا منذ صغره.

وقال :”صحيح أنني في إسبانيا منذ أن كان في عمري ثلاث سنوات، ولكني عاداتي وتصرفاتي فرنسية”.

وواصل :”أطمح مُستقبلا للتواجد مع آمال الزُرق، وأريد أن أفرض نفسي بنفسي دون الإعتماد على إسم والدي”.

يُشار بأن الكثير من الأخبار، إنتشرت بعد الكان عن وجود إهتمام من جمال بلماضي بصاحب الـ21 عاما، لتعويض مبولحي مُستقبلا.

ليتضح في نهاية المطاف، بأن كل ما تم تداوله لا يتجاوز محض الإشاعة.

وكانت الجماهير الجزائرية، تأمل في إلتحاق زيدان بمُحاربي الصحراء، ليكون خليفة الرايس الذي سيدخل عامه الـ34 بعد أشهر قليلة.


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