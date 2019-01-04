إسم “أوناس” مطروح في فرنسا

عاد إسم الدولي الجزائري، آدم أوناس ليُتداول لدى أندية “الليغ 1” الفرنسية، وذلك رغم أن ناديه “نابولي” أكد إستمراره معه.

وأشارت جريدة “لو سبور 10” بأن “موناكو”، قام بالإستفسار عن وضعية الجناح الأيسر، رغبة في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت بأن “تيري هنري”، مُتحمس لضم اللاعب الصاعد، لإعطاء روح جديدة للقاطرة الأمامية لأبناء “الإمارة” الذي يُعانون الأمرين في الدوري.

تأتي هذه التطورات في أشارت تقارير إيطالية، بأن المدرب “كارلو أنشيلوتي” أصبح يُعارض فكرة رحيل “أوناس” عن تشكيلة كبير الجنوب.