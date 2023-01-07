إسم محمد أكثر الأسماء إستعمالا للمواليد الجدد في هولندا سنة 2022

نشر بنك التأمين الاجتماعي الهولندي في تقرير له أن إسم محمد هو أكثر الأسماء إستعمالا بالنسبة للمواليد الجدد في هولندا عام 2022.

ووفقا لذات البنك الهولندي إحتل إسم محمد صدارة الأسماء الأكثر استعمالا بالنسبة للمواليد الجدد في هولندا عام 2022. متبوعا بإسم نوح.

وكشفت إحصائيات ذات البنك ان الأسماء المستعملة لدى المواليد الجدد ان اسم محمد جرى إطلاقه على 1826 من المواليد الجدد في هولندا العام المنقضي. بينما إسم نوح جرى إطلاقه 871 .

وللتوضيح فقد تم إطلاقه إسم محمد فقد تم إطلاقه بإستعمال ميم واحدة mohamed 175 مرة بينما اسم محمد بإستعمال ميم مشددة mohammed تم إطلاقه 247 مرة. في حين اسم محمد على الطريقة المشرقية Muhammed تم إطلاقه 94 مرة. كما نجد ان اسم محمد على طريقة Muhammad تم إطلاقه 74 مرة. كما ان اسم محمد على الطريقة التركية mehmet تم إطلاقه 36 مرة.

وبهذا الحساب نجد ان إسم محمد تم إطلاقه على 1826 من المواليد الجدد في 2022 .