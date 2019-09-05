إسم محمد يدخل قائمة الأسماء الأكثر إنتشارا في فرنسا

دخل إسم “محمد”، قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في فرنسا، واحتل المرتبة الـ16 في قائمة الأسماء الأكثر شهرة في البلد، لسنة 2019.

ونقل موقع “أورو نيوز”، عن صحيفة “لوباريزيان”، اليوم الخميس، إن إسم محمد أطلق على 2500 طفلا ولدو بجميع أنحاء فرنسا، هذه السنة.

وقالت مؤلفة كتاب “الأسماء الرسمية”، ستيفاني رابورت، لذات الصحيفة: “إنها ليست مفاجأة على الإطلاق، ومن المنطقي أن يحتل إسم محمد، مكانه ضمن القائمة”.

وأضافت ذات المتحدثة، أن سبب انتشار إسم “محمد”، بسيط للغاية، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى، بالديانة والثقافة الإسلامية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الخبر لم يعجب أحزاب اليمين المتطرف، في فرنسا، حيث حاول الكثير منهم، استخدام الموضوع للحديث عن الهجرة.