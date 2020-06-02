إسناد “أونساج” رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة

الوطني
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إسناد “أونساج” رسميا لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة
بقلم إيمان عياش

تم اليوم الثلاثاء إمضاء محضر إسناد وصاية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

وأشرف على مراسم الإمضاء، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة رابح مخازني، والأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة واقتصاد المعرفة محمد كيم.

وكانت قد أسندت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي كانت سابقًا تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل، رسميا إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

وجاء ذلك بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-110، مؤرخ في 05 ماي 2020، منشور في العدد 27 من الجريدة الرسمية.


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