إسناد مشروع إنشاء مصنع مركبات “إيفيكو” إلى مؤسسة فيروفيال

تم إسناد مشروع إنشاء مصنع تصنيع وتركيب المركبات النفعية للعلامة الإيطالية إيفيكو. الذي سيقام بالبويرة. بالشراكة مع المجمع الجزائري “إيفال-للصناعة” إلى المؤسسة العمومية فيروفيال.

وأشرف أمس والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري، خلال حفل جرى بالمنطقة الصناعية سيدي خالد بوادي البردي. على التسليم الرمزي لهذا المشروع للمؤسسة العمومية الإقتصادية فيروفيال المختصة في تصنيع عتاد وتجهيزات السكك الحديدية.

وحسب المسؤولين المكلفين بالإنجاز، يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة. وسيتم إعادة بعثه و بدء استغلاله قريبا. حيث وبعد انطلاقه في العمل، سيوفر هذا المصنع حوالي 750 منصب عمل مباشر. بالإضافة كذلك إلى 1200 اخر غير مباشر. ويجري إنشاء هذا المصنع على وعاء عقاري يقدر بـ 100.000 م2. وسيتمكن من انتاج 4.000 مركبة، منها حافلات حضرية و شبه حضرية في المرحلة الأولى. و سيتوفر على 8 سلاسل انتاج مجهزة بتكنولوجيا متطورة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لفيروفيال في تصريح صحفي، أن مؤسسته ستشرع إبتداء من شهر سبتمبر في أشغال إستكمال هذا المصنع. مشيرا إلى أنه ليس هناك إلا إجراءات ادارية نقوم بها”. مؤكدا ان إعادة بعث المشروع “يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى إعادة بعث كل هذه المشاريع المتوقفة في أقرب الآجال”.

كما أشار بويوسف إلى أن مؤسسته تسعى إلى انجاز مشروعين في منطقة وادي البردي “جنوب البويرة”. و يتعلق الامر بكل من مشروع صناعة المركبات النفعية بالإضافة كذلك إلى مشروع آخر خاص بالحاويات. وسيتم إستغلال مساحة 10 هكتار في هذه المنطقة لإنجاز المشروعين الكبيرين.

بان هذا المصنع سيمكن بعد بدء الاستغلال. من تصنيع حاويات في الجزائر بمعدل 12.000 وحدة سنويا. مما سيسهم في تقليص فاتورة الاستيراد. مع أمل تصدير الانتاج إلى إفريقيا و غيرها.