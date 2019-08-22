إشادة أممية بدور الجزائر المحوري في تحقيق المصالحة في مالي

استقبل، اليوم الخميس، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وفدا أمميا يترأسه محمد صالح النظيف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ونقل رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي، محمد النظيف، لرئيس

الدولة بن صالح تحيات الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس وتقديره للدور الذي لعبته الجزائر في

تحقيق المصالحة بين الاطراف المتنازعة في مالي.

والجهود المبذولة من طرف الجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة تجسيد مخرجات اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر.

كما قدم الممثل الخاص تقييما شاملا لرئيس الدولة لتطورات الوضع في مالي، ومساهمة البعثة الاممية في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في هذا البلد.

وفي ذات السياق، أعرب بن صالح عن تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة على استقرار مالي.

وأكّد بن صالح على دعم الجزائر التام للجهود المبذولة في سياق المصالحة بين الفرقاء الماليين والتزامها بمرافقة

هذه المجهودات للخروج من الأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق والجار