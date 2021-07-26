إشادة بدعم الجزائر لآلية الأفريبول بهدف بسط السلم في القارة الإفريقية

أشاد مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي خلال إجتماع إستثنائي للجنة التوجيهية للأفريبول بدعم الجزائر لألية الأفريبول. بهدف بسط السلم في القارة الإفريقية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه خلال ترأس المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بصفته رئيس الجمعية العامة للأفريبول. الإجتماع الإستثنائي للجنة التوجيهية للأفريبول الذي انعقد مؤخرا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. لدراسة تحضيرات الاجتماع الرابع للجمعية العامة لآلية التعاون الشرطي الإفريقي “أفريبول”. حيث أشاد مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي بانكولي أديوي بدور الجزائر والجهود التي تبذلها في تدعيم الأفريبول بغية بسط السلم في القارة الإفريقية”.

من جهته، أعرب المدير العام للأمن الوطني، عن تشكراته لمحافظ الشؤون السياسية. السلم والأمن للإتحاد الإفريقي نظير الدعم المتواصل للإتحاد الإفريقي لآلية الأفريبول. في تعزيز التعاون الشرطي الإفريقي في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها