إشادة دولية بديناميكية قطاع النقل في الجزائر وجهود تحسين الخدمات

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، بيكر الخندقجي، السكرتير الإقليمي بالاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في منطقة الوطن العربي.

وحسب بيان للوزارة، جرى هذا اللقاء بقصر الحكومة في إطار زيارة العمل التي تقوم بها، بيكر الخندقجي، إلى الجزائر.

كما حضر اللقاء إطارات من الوزارة وعدد من ممثلي النقابات الناشطة في قطاع النقل. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل في العالم العربي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF). وكذا الأمين العام للنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة. بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، والأمين العام بالنيابة للفدرالية الوطنية لعمال النقل.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع النقل، لا سيما تحسين الخدمات في ظل التطورات التي يشهدها القطاع على المستوى الدولي. وكذا سبل التكفل الأنجع بمهنيي قطاع النقل وتعزيز آليات الحوار والتشاور بما يساهم في تطوير أداء القطاع.

كما تم تباحث سبل الشراكة والتعاون في مجال تكوين رجال البحر وتطوير كفاءاتهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وتناول اللقاء أيضا واقع العمل النقابي العربي في قطاع النقل وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الهيئات النقابية العربية. بما يخدم مصالح مهنيي القطاع ويدعم تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

من جهتها، أبدت الخندقجي، إعجابها بالديناميكية التي يشهدها قطاع النقل في الجزائر. مثمنة الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف المهنيين والارتقاء بالخدمات بما يواكب المعايير الحديثة المعتمدة دوليًا .