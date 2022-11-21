إعــــلانات
الرياضة

إشادة عربية و عالمية واسعة بافتتاح مونديال قطر

بقلم عزيز طالبي
إشادة عربية و عالمية واسعة بافتتاح مونديال قطر
العربية
  • 249
  • 0

صنع حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022، الحدث لدى وسائل الإعلام العربية و العالمية في التقارير الصادرة، اليوم الإثنين.

وركّزت التفاعلات على أكثر اللقطات المميزة التي اعتبرت الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقالت “سكاي نيوز” الناطقة العربية في عنوان لها :”الأول بالشرق الأوسط.. قطر تقص شريط افتتاح مونديال 2022″.

كما قال موقع “DW” الألماني، في عنون له عن الافتتاح:”أمير قطر يرحب بالجميع في حفل افتتاح مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية”.

وأكّد موقع “قول” العالمي أن الافتتاح أبرز ثقافات الرجل العربي، وقال في عنوان له :”ممر شرفي من الخيول والجمال.. استقبال خاص لكبار الشخصيات في افتتاح مونديال قطر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/tDFvX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر