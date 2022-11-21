إشادة عربية و عالمية واسعة بافتتاح مونديال قطر

صنع حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022، الحدث لدى وسائل الإعلام العربية و العالمية في التقارير الصادرة، اليوم الإثنين.

وركّزت التفاعلات على أكثر اللقطات المميزة التي اعتبرت الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقالت “سكاي نيوز” الناطقة العربية في عنوان لها :”الأول بالشرق الأوسط.. قطر تقص شريط افتتاح مونديال 2022″.

كما قال موقع “DW” الألماني، في عنون له عن الافتتاح:”أمير قطر يرحب بالجميع في حفل افتتاح مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية”.

وأكّد موقع “قول” العالمي أن الافتتاح أبرز ثقافات الرجل العربي، وقال في عنوان له :”ممر شرفي من الخيول والجمال.. استقبال خاص لكبار الشخصيات في افتتاح مونديال قطر”.

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