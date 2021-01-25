إشادة كبيرة لـ “بن ناصر” في إيطاليا !

أكد النقاد في إيطاليا أن ما ينقص تشكيلة “بيولي” في الفترة الأخيرة هو الجزائري “اسماعيل بن ناصر”.

وفي تقرير مطول نشره موقع “كالتشيو ميركاتو”، أكد الجميع أن ما يقدمه “بن ناصر” مختلف عما يقدمه “تونالي” و “كرونيتش”.

النجم الجزائري يمنح زملائه العديد من الحلول فوق أرضية الميدان، كما يسترجع الكثير من الكرات ويمنح التوازن للفريق.

وجاء أيضا في ذات التقرير، أن “بيولي” ينتظر عودته بفارغ الصبر، لأن خط وسط “ميلان” يعاني في غيابه.

يذكر أن “بن ناصر” غاب لاكثر من 5 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومن المحتمل عودته الأسبوع المقبل.