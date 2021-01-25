إشادة كبيرة لـ “بن ناصر” في إيطاليا !

الرياضة
  • -
  • 0
إشادة كبيرة لـ “بن ناصر” في إيطاليا !
بقلم أمير بهلول

أكد النقاد في إيطاليا أن ما ينقص تشكيلة “بيولي” في الفترة الأخيرة هو الجزائري “اسماعيل بن ناصر”.

وفي تقرير مطول نشره موقع “كالتشيو ميركاتو”، أكد الجميع أن ما يقدمه “بن ناصر” مختلف عما يقدمه “تونالي” و “كرونيتش”.

النجم الجزائري يمنح زملائه العديد من الحلول فوق أرضية الميدان، كما يسترجع الكثير من الكرات ويمنح التوازن للفريق.

وجاء أيضا في ذات التقرير، أن “بيولي” ينتظر عودته بفارغ الصبر، لأن خط وسط “ميلان” يعاني في غيابه.

يذكر أن “بن ناصر” غاب لاكثر من 5 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومن المحتمل عودته الأسبوع المقبل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=951917

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com