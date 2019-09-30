إشادة كبيرة لـ “محرز” في “إنجلترا”

تلقى النجم الجزائري “رياض محرز” إشادة كبيرة من مختلف الصحف الرياضية البريطانية وذلك حسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ “مان سيتي”.

ونشر الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي تقريرا عن النجم “محرز” وأيضا “دي بروين” أين أكدت جل المواقع الرياضية الإنجليزية والصحف البريطانية على أهمية النجم الجزائري.

والجميع “حائر” كيف تحول أداء “محرز” نحو الأفضل بسرعة كبيرة، فأصبح دوره قيادي داخل الملعب ووجد معالمه وسيكون أفضل في قادم المباريات.

وأجمع بعض النقاد في بريطانيا أبرزهم الناقد “مارشال” أن “محرز” تغير بعد تتويجه مع الجزائر بكأس أمم إفريقيا وبعد أدائه الكبير في المنافسة القارية.