إشادة واسعة بالقيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء

أشاد المشاركون في المنتدى الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة اليوم الجمعة بأديس أبابا، بالقيادة الحكيمة والسديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لهذه الهيئة.

وتميزت هذه العهدة، بتحقيق إنجازات “غير مسبوقة”، تسمح بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063.

وأشاد رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، تاي أتسكي سيلاسي، بالقيادة “الحكيمة” لرئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء0 في الفترة ما بين 2024 - 2026. معربا عن شكره للجزائر نظير ما قدمته للقارة الافريقية، من خلال هذه الآلية.

كما نوهت المديرة العامة للأمانة القارية لهذه الآلية، ماري أنطوانيت روز-كاتر، بالرؤية “السديدة” لرئيس الجمهورية في إدارة شؤون المنتدى والتي تجسدت من خلال نتائج ملموسة. مسلطة الضوء على ما حققه المنتدى في مجال الحوكمة الرقمية، تحت رئاسة الجزائر.

كما أعربت, هي الأخرى، عن شكرها على المساهمة المالية الطوعية التي قدمتها الجزائر العام الماضي للمنتدى. (واحد مليون دولار أمريكي)، والتي ساعدت في مواصلة تنفيذ برنامجه.

وأثنى رئيس لجنة الشخصيات البارزة للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، علي الحفني، على الدعم السخي الذي قدمته الجزائر. ما مكن المنتدى من “تحقيق انجازات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين”.

كما توقف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، علي محمود يوسف، في مداخلته، عند الدور الريادي للجزائر التي قادت المنتدى “بحكمة ومثالية”. ما ساعد الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق العديد من الانجازات ضمن مسار تجسيد أجندة إفريقيا 2063.

وعبرت نائب رئيس جمهورية أوغندا، جيسيكا روز إيبيل ألوبي، التي تسلمت بلادها رئاسة المنتدى من الجزائر، عن امتنانها لرئيس الجمهورية. على “القيادة المثالية” للمنتدى خلال ترؤسه له، مستدلة في ذلك بما تم تسجيله من انجازات، خاصة في مجال الحوكمة.

هذا وتم بالمناسبة، الاعلان عن الأعضاء الجدد في الآلية الثلاثية (الترويكا)، التي تضم كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية أوغندا، يويري كاغوتا موسيفيني. ورئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيمي.