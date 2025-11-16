إشادة واسعة من سكان عين وسارة ومسعد بقرار الرئيس تبون ترقية المنطقتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات

ثمّن سكان ولايتي عين وسارة ومسعد المنتدبتين قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالموافقة على ترقية الولاية المنتدبة مسعد إلى ولاية كاملة الصلاحيات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد.

واستحسن الساكنة هذه الترقية الجديدة الخاصة بالولايات المنتدبة، والتي شملتهما، ضمن مجلس الوزراء الأخير.

وأعربوا عن فرحتهم وتأييدهم للقرار لما له من إيجابيات كثيرة في تنمية المنطقتين وتحسين معيشة المواطن.

ووصفوه بالقرار الصائب، والذي يمَكِن من تقريب الإدارة من المواطن وكذا فك العزلة عن البلديات التي تبعد عن مقر الولاية بمئات الكيلومترات.

كما شهدت المنطقتان فرحة عارمة في أوساط المواطنين الذين جابوا شوارع المدينة، والساحة المجاورة لمقر الولاية المنتدبة تزامنا والقرار التاريخي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.