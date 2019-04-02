«إشاعة لقائي بمخابرات أجنبية هدفها تشويه سمعتي.. ولن أتخلى عن الدفاع عن السيادة الوطنية»

قال إنه لم يلتق أبدا مع طرطاڤ الذي تفادى تسميته.. الجنرال توفيق:

قال المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن DRS، سابقا، الفريق المتقاعد محمد لمين مدين، المدعو «توفيق»، إنه لم يشارك في أي اجتماع مع مسؤولين أمنيين أجانب.

مشيرا إلى أن هذه المعلومات أقدمت قناة «الشروق» طواعية على نشرها وإعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة، لا تتوافق مع مبادئه ومع أخلاقه، التي قال إن الجميع يعرفها.

وحسب البيان الصادر عن الجنرال توفيق، فقد أكد بأنه لم يلتق منذ أن غادر مهامه ولو مرة واحدة مع منسق المصالح الأمنية الحالي، بشير طرطاڤ.

والذي تحاشى الفريق توفيق أن يذكره باسمه، مشيرا إليه بعبارة «ذلك المسؤول الأمني».

وأكد الجنرال توفيق بأن الاتهام الموجه لشخصه والمتعلق بمقابلته لرجال مخابرات أجانب قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية.

ما هو إلا محاولة لإيذائه والمساس بشخصيته المعروفة داخل وخارج البلاد بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية، سواءً كانت سياسية أو ثقافية اقتصادية.

وشدد الجنرال توفيق بأنه لا يمكنه تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبادئه المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية.

مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، كما أكد توفيق بأنها قاعدة ثابتة يحترمها ويعمل بها في جميع تصرفاته.