إشاعة ندرة مادة الزيت التي تشهدها عدة مناطق مفتعلة

كشف مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي. أن إشاعة مادة الزيت التي تشهدها عدة مناطق مفتعلة.

وقال قلي أن الإشاعة تم اطلاقها من ولاية باتنة قبل أن تنتشر عبر عدة ولايات أخرى، وأوضح قلي أن السيناريو الحالي جاء تكرارا لنظيره الحاصل قبل عدة أشهر حول نفس المادة.

مضيفا أن الجزائر تسجل فائضا في الإنتاج بواقع 5 متعاملين في هذه المادة الحساسة مع اتجاهاها نحو التصدير قربا.

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