إشاعة وفاة حكم لقاء الجزائر بوركينافاسو.. غوميز يرد بطريقته الخاصة

تناقل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز الذي أدار مباراة الجزائر وبوركينافاسو الثلاثاء الماضي.

وقال عدد منهم أن غوميز توفى إثر حادث سير بجنوب إفريقيا.

وبعد ذلك بساعات، تأكد أن الخبر عبارة عن إشاعة. حيث كذّبها غوميز عندما ظهر عبر الصفحة الرسمية الخاصة عبر “الإنستغرام”. وهو مبتسم رفقة عدد من زملائه في السلك التحكيمي،مرتديا قميص “الفيفا”.

الأمر الذي يؤكد تعلقه بكرة القدم. كما أنّه رد على عدد من رواد صفحته التي إنفجرت بالتعليقات.

وكان غوميز قد قام بإدارة المباراة الماضية أمام “خيول” بوركينافاسو بنجاح ، بحكم أنّه لم يقع في أخطاء فادحة مثلما عودنا عليها التحكيم الإفريقي. ما جعله محبوبا من قبل الجماهير الجزائرية.

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وقال البرازيلي جونينيو لدى حضوره ضيفا على إحدى حصص”أر أم سي” التي يقدمها الفرنسي روتان. أنه إتفق مع المهاجم الإيراني سردار أزمون الذي ينشط في فريق زينيت سانت بيطرسبورغ.

كما أشار إلى أن اللاعب قادر على تعويض سليماني الذي سيغادر “لوال” بداية من الفاتح جانفي للمشاركة في “كان” الكامرون رفقة المنتخب الوطني.

يذكر، أن ليون سيعاني كثيرا بحكم أنه سيغادر ثلاث مهاجيمن والأمر يتعلق بكل من اسلام سليماني وكارل توكو إيكامبي و تينو كادوير.

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