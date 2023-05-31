إشبيلة تتوّج باللقب السابع في اليوروباليغ على حساب روما

تمكّن فريق إشبيلية الإسباني من الفوز بنهائي اليوروباليغ على حساب روما في النهائي الذي جرى بملعي “بوشكاش ارينا”.

كما فاز الفريق الاسباني على تشكيلة المدرب المثير للجدل جوزيه مورينيو بضربات الجزاء التي كان بطلها الحارس بونو.

ونال إشبيلية الإسباني اللقب السابع في تاريخه ليعزّز رصيده الذهبي في المنافسة الأكثر تشويقا في اوروبا بعد رابطة الأبطال.

كما تربّع الفريق الإسباني على رأس المتوجعين بالنسخة الأوروبية، في حين عرف النهائي خسارة المدرب مورينيو لأول نهائي له على صعيده الشخصي.

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