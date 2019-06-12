“إشبيلية” يُصر على انتداب “فيغولي”

لا يزال نادي “إشبيلية” الإسباني مصرا على التعاقد مع “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” بالرغم من أن هذا الأخير يرفض الرحيل عن تركيا.

وكشف البرنامج الإسباني الشهير “الشرينغيتو” أن “جوليان لوبتيغي” مدرب “إشبيلية” يريد التعاقد مع “فيغولي” خاصة بعد تألقه الكبير هذا الموسم.

وأشاد محللو البرنامج الإسباني بأداء “سوسو” مع “غلطة سراي” ووصفوه باللاعب ذو المستوى العالي.

ومن المحتمل أن يقدم نادي “الأندلس” عرضا يفوق الـ “7 ملايين أورو” من أجل التعاقد مع نجم “الخضر”.