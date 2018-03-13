إشبيلية يُقصي اليونايتد ويتأهل لربع نهائي “التشمبيانزليغ” بعد 60 سنة !!

صورة من مباراة اليوم بين إشبيلية والمان يونايتد

تأهل “إشبيلية” الإسباني للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 سنة بعد فوزه على “مانشستر يونايتد”.

بهدفين لهدف وحيد في لقاء العودة الذي جرى بملعب “أولد ترافورد” سهرة اليوم الثلاثاء لحساب الدور ثمن النهائي.

وتقدم الإسبان بثنائية “بن يدر” في الدقيقتين ال74 وال78 قبل أن يُقلص الشياطين الحمر النتيجة عبر “لوكاكو” في الدقيقة ال84.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب الأندلسيين قد إنتهى بالتعادل السلبي.

ولحساب نفس الدور تأهل فريق روما الإيطالي بعد فوزه بملعب الأولمبيكو على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف وحيد.

سجله اللاعب إدين دزيكو في الدقيقة ال52 مُستفيدا من خسارته ذهابا بهدفين لهدف.