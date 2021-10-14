إشتباكات الطيونة بلبنان.. إرتفاع عدد الضحايا إلى 6 قتلى

أعلنت وزراة الداخلية اللبنانية، عن سقوط 6 قتلى و16 جريحا في اشتباكات منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية، بيروت، بعد تجمع أنصار لحزب الله وحركة أمل في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

وقد تم إطلاق النار على المحتجين، الذين بدورهم قاموا بالرد على مصادر إطلاق النيران، وتم إطلاق قذائف صاروخية.

فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وطالبت وزارة الصحة المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقتها.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

وهدد الجيش اللبناني بـ”إطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر”، ودعا المدنيين إلى إخلاء الشوارع.

وقام الجيش اللبناني بتفجير رمانة يدوية غير منفجرة في منطقة الطيونة.

ويتابع الرئيس اللبناني مع وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش تطورات الوضع الأمني، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتم عقد اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسام مولوي.

ودعا حزب الله وحركة أمل، جميع الأنصار إلى “الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة”.

وحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولين السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد.

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