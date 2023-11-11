إشتباكات شرسة مع جيش الإحتلال بمحيط مجمع الشفاء

تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها لقوات الجيش الصهيوني المتوغلة في وسط مدينة غزة، ومحيط مجمع الشفاء الطبي.

وكشفت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أن “مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء الطبي. وحي النصر ومخيم الشاطئ.ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو”.

وقال الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة عبر قناته في “تلغرام”: “مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية. ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة”.

وأعلنت “القسام” استهداف 3 آليات إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين105” المضادة للدروع.

وتتواجد الدبابات الصهيونية، على بعد 20 مترا من مستشفى القدس غرب مدينة غزة. وتطلق قوات الاحتلال النار مباشرة على المستشفى وسط حالة هلع وخوف شديد بين النازحين.