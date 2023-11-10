وقعت سهرة اليوم إشتباكات هي الأعنف منذ بداية التوغل البري على مستوى 4 محاور في غزة، بين قوات المقاومة وجيش الإحتلال الصهيوني.

وحسب قناة غزة الان تمكنت المقاموة من ضرب قوات الاحتلال المتواجدة بجوار مستشفى الرنتيسي بقوة. حبث إختبأ الجنود الإحتلال داخل آلياتهم منذ وصولهم صباح اليوم، والُمجاهدين تًسمع تكبيراتهم في شارع حي النصر.

واضاف ذات القناة ان الإشتباكات تدور الآن في المحاور التالية: محيط مستشفى الرنتيسي في حي النصر، غرب تل الهوا. بالإضافة إلى محيط مستشفى الشفاء، وغرب مخيم الشاطىء. وكذا غرب بيت لاهيا شمال القطاع.