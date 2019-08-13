إشتباك بالأيدي بين النجمين أحمد عز وزينة والنيابة تتدخل!

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن وقوع إشتباك بالأيدي، بين النجم المصري، أحمد عز، وشقيقة الفنانة المصرية زينة، في فندق، بمصر.

وأوردت صحيفة “الوطن” المصرية في هذا الصدد، أن أحمد عز حرر محضرا بعدما سبته شقيقة زينة، ولكمته في وجهه.

وبدأت النيابة العامة، التحقيق في الحادثة، وقدم أحمد عز، تسجيلا صوتيا يتضمن تفاصيل الواقعة، ويثبت تعرضة للإعتداء من شقيقة زينة.

ومن جهتها، أكدت شقيقة زينة، أنها فوجئت بأحمد عز، يحاول اصطحاب أحد نجليه، من شقيقتها، إلا أنها رفضت الأمر مما أدى إلى وقوع المشادة، والتي تطورت للإشتباك بالأيدي.

للتذكير، انتهى العام الماضي، نزاع قانوني امتد لسنوات بين أحمد عز وزينة، لإثبات نسب طفلي الفنانة بعد زواجهما عرفيا.

وانتهى النزاع، لصالح زينة، والتي أثبتت نسب الطفلين، لأحمد عز، وحصلت على حكم بالإنفاق عليهما.