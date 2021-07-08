إشتراط بطاقة التلقيح على الأنصار لدخول الملاعب الموسم المقبل

إقترح المجلس العلمي لمتابعة تفشي فيروس كورونا يالجزائر على وزارة الشباب والرياضة إشتراط بطاقة التلقيح على الأنصار من أجل السماح لهم بالدخول إلى الملاعب الجزائرية بداية من الموسم المقبل، كوسيلة من أجل تشجيع الشباب على التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن بوزيد صبيحة اليوم الخميس على هامش إ ستعراضه للوضعية الوبائية في الجزائر والتي تعرف إرتفاعا مخيفا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، أن دخول الأنصار إلى الملاعب لا تدخل في صلاحياته لكنه أكد أنه سيقترح على وزارة الشباب والرياضة إشتراط بطاقة التلقيح من أجل السماح للأنصار بدخول الملاعب وقال:

“إقتراح المجلس العلمي للسماح بدخول الأنصار إلى الملعب بطاقة ا التلقيح من أجل أن تشجيع الشبيبة على التلقيح”.

“وأضاف: “سنجتمع مع وزير الشباب والرياضة بخصوص دخول الأنصار ، وهذا ليس من صلاحياتنا بلا سنقترح كمجلس علمي “