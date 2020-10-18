إشتراط معدل 12/20 للتجنيد في مؤسسات التكوين بالجيش

حددت وزارة الدفاع الوطني شروط التجنيد في مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

وتم تحديد شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين من بين الحائزين على بكالوريا 2020.

حيث يشترط على الطلبة حمل الجنسية الجزائرية، وشهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد ومعدل لا يقل عن 12/20.

فيما تم تحديد سن المترشحين من 18 سنة إلى غاية 21 سنة على الأكثر.

بالإضافة إلى اشتراط النجاح في مسابقة القبول، والتمتع باللياقة البدنية.

أما بخصوص الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية، فتم إشتراط أربعة شروط/ من بينها النجاح في مسابقة القبول، والتمتع باللياقة البدنية.

واكدت وزارة الدفاع ان التسجيلات الاولية بالنسبة للمترشحين الضباط ستكون حصريا عبر شبكة الإنترنت على الموقع:

http/preinscription.mdn.dz

ونشرت وزارة الدفاع الوطني ملف التسجيلات لكل الفئات، المكون من ملف تسجيلات أولي يتضمن استمارة الاستعلامات، ونسخة شهادة المدرسية او ما يعادل.

ونسخة من بطاقة التعريف وصورة شمسية.

كما يتضمن ملف التجنيد، طلب خطي وشهادة مدرسية أو ما يعادل، شهادة الاقامة، مستخرج من السوابق العدلية وصور شمسية.