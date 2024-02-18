إشتراكات “الجزاير تكافل” فاقت 76 مليون دج سنة 2023

قال الرئيس المدير العام لشركة “الجزاير تكافل” محفوظ زيان بوزيان. أن حجم الإشتراكات لدى شركة “الجزاير تكافل” بلغ خلال سنة 2023 أزيد من 76 مليون دج. بعد سنة من انطلاق نشاط التأمين التكافلي في الجزائر في فيفري 2023.

وأوضح بوزيان، في تصريح لوأج، أن الشركة تمكنت السنة الماضية من كسب ثقة أكثر من 2100 مشترك ضمن مختلف أنواع التأمين. وترجم هذا العدد بحجم اشتراكات قدره أكثر من 76 مليون دج. مشيرا إلى تعويض أكثر من 80 ملف من الحوادث المصرح بها والتي بلغ عددها 100 حادث. لافتا إلى أن الأرقام المحققة مشجعة جدا لاسيما وأن الشركة لمست لدى المواطنين والمتعاملين قبولا للتأمين التكافلي باعتباره يتوافق مع أحكام الشريعة.

وأكد المتحدث، أن هذا النشاط تم تحقيقه عبر 10 وكالات تم افتتاحها سنة 2023 في مختلف أرجاء البلاد. مشيرا إلى أن الشركة تطمح لمضاعفة عدد الوكالات خلال السنة الجارية مع تقديم خدمات أحسن. مضيفا أن عودة نشاط صناعة السيارات في الجزائر سيعطي دفعا للمالية الإسلامية والتأمين التكافلي.

وفي إطار مرافقة الشركة للصيرفة الإسلامية ذكر الرئيس المدير العام بتوقيع سبع إتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة. لتغطية مختلف صيغ التمويل الإسلامي التي تقترحها هذه البنوك عن طريق المنتوجات التأمينية التكافلية. مشيرا إلى أن الشركة في مفاوضات مع بقية البنوك الخاصة التي لديها نوافذ إسلامية.

وحول المشاريع المستقبلية للشركة، ذكر بوزيان أن مشروعا طموحا قيد الدراسة. يهدف لإطلاق وكالة افتراضية للتسويق الالكتروني خلال السنة الجارية.

وتعتبر شركة “الجزاير تكافل” إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي إلى جانب شركة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي. واللتين تم استحداثهما في 2022، بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.

وتتخصص مؤسسة الجزاير تكافل في التأمين العام، في حين تنشط الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي.