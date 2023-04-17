قناة النهار إشراق بريتال: لا نستطيع مقارنة الكوميديا مع الدراما بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 01:59 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ewqMJ برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري قناة النهار 09 أفريل شاهد.. أبطال مسلسل الدامة في تمثيل إرتجالي على المباشر قناة النهار 04 أفريل مدرب الترجي التونسي: مواجهة شباب بلوزداد صعبة وستلعب على جزئيات صغيرة قناة النهار 31 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة الثامنة | عرس في داري قناة النهار 30 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : التحنيك قناة النهار 01 أفريل غاني الجزائري: عندي أغاني جديدة للسيدة سلوى لم ترى النور بعد قناة النهار 04 أفريل الممثل نجيب بوسالم: "هذه هي الأعمال التي تمنيت نكون فيها هذا العام" قناة النهار 13 أفريل وزير الداخلية: الجزائر مستهدفة أساسا من قبل قوى أجنبية قناة النهار 15 أفريل "أم الخير" بنت البلاد تروي لأول مرة تفاصيل الحادثة التي وقعت مع طليق إبنتها قناة النهار 30 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل